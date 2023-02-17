В России – проблемы со средствами гигиены и бытовой химии: детали

Чтобы справиться с дефицитом товаров, российские ритейлеры начали продавать продукцию под собственными торговыми марками.

В России ассортимент бытовой химии и средств гигиены сократился на 16,2% после ухода иностранных брендов с началом полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды со ссылкой на отчет аналитической компании NielsenIQ.

Отмечается, что особым ударом по рынку стал выход из России компании Henkel, производящей косметику и бытовую химию под брендами Schwarzkopf, Syoss, Fa, Persil. Кроме того, прекратить поставки товаров в РФ решила и компания Johnson & Johnson.

После ухода Wella, Londa и Estel в России возникли большие проблемы с поставкой краски для волос. Ведь так называемый параллельный импорт лишь отчасти решает задачу поддержки ассортимента. По оценкам экспертов, потенциал для сокращения ассортимента еще не исчерпан.

Чтобы решить эти проблемы, российские ритейлеры начали продавать продукцию под собственными торговыми марками (СТМ). Так, в сети "Магнит" доля СТМ за прошлый год выросла в целом на 27%, а в непродовольственном сегменте – на 35%.

Отмечается, что ассортимент непродовольственных товаров в российских магазинах сокращается и из-за развития онлайн-торговли. Ведь сети "Метро", "Ашан", "Лента" и другие переходят на торговлю товарами через дарксторы и переводят часть ассортимента в онлайн.

Напомним, что Евросоюз запретит поставлять в Россию унитазы в рамках предстоящего нового пакета санкции за вторжение в Украину.

Заметим, в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф заявил, что в России может возникнуть "невероятная бедность" из-за большого влияния международных санкций на экономику страны, действительно работающих.

А говорили, что не подействует - нефтяные санкции обессиливают Россию

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