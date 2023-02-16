Евросоюз запретит поставки в Россию унитазов

Послы ЕС, ведущие переговоры о следующем пакете санкций в Брюсселе, 15 февраля рассмотрели список товаров, которые больше не будут экспортироваться в Россию. Весь список запретов поместился на 146 страницах. В него, в частности, входят унитазы.

Об этом сообщает Euobserver.

Основная цель торгового эмбарго, которое составит для РФ 11 млрд. евро в год, состоит в том, чтобы остановить продажи высокотехнологичных товаров, которые можно использовать в российских системах вооружения. Речь идет об электронике, лазерах, радиооборудовании, программном обеспечении, авионике, морских камерах и редкоземельных минералах и т.д.

С другой стороны, новые санкции на торговлю имеют целью ударить по промышленному потенциалу России в более широком смысле. Так, новый перечень запретов будет содержать "биде, унитазы, смывные бачки и подобное сантехническое оборудование", а также светодиоды, конопляную пряжу, вилочные погрузчики, машины для сортировки почты, дымоходные трубы, кирпич, шины и даже "перо для ручек и наконечники для них".

"Туалеты стали символом того, что 24-летнее правление российского президента Владимира Путина не помогло улучшить быт россиян, ведь российские солдаты начали их грабить, сначала в Грузии в 2008 году, а теперь и в Украине — потому что в каждом пятом российском доме все еще нет их", — пишет издание.

Кроме того, в Euobserver вспомнили высказывания президента Украины Владимира Зеленского по этому поводу в январе: "Пусть берут унитазы – понадобятся им в пути – и идут домой".

"Вы знаете, они (россияне — ред.) говорили о своей самой большой мечте — увидеть Париж и умереть. Теперь они мечтают украсть туалет и умереть", — цитирует издание слова Зеленского.

Следует отметить, что санкции ЕС должны вступить в силу до 24 февраля — в день годовщины полномасштабной войны.

Напомним, в среду, 15 февраля, Еврокомиссия объявила "жесточайший пакет санкций против РФ", который когда-либо вводил Европейский Союз. Все детали читайте в материале ТСН.ua.

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