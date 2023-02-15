ЕС вводит "жесточайший в истории" пакет санкций против РФ: детали

В среду, 15 февраля, Еврокомиссия объявила "жесточайший пакет санкций против РФ", который когда-либо вводил Европейский Союз.

О соответствующем решении сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Уже почти год захватническая война России сеет смерть и разруху. Путин не только ведет жестокую войну на поле боя, но и злобно атакует мирных жителей. За это должен заплатить агрессор. Сегодня мы усиливаем давление 10-м пакетом санкций", — заявила она.

В новый пакет ограничений для РФ войдут, в частности, экспортные запреты на €11 млрд. Речь идет о товарах, которые РФ не сможет заменить поставками из других стран.

"Для максимального эффекта мы нацеливаемся на многие промышленные товары, которые нужны России и которые она не может получить через третьи страны. Это жизненно необходимые товары, в частности электроника, специализированные транспортные средства, детали машин, запасные части для грузовиков и реактивных двигателей. И мы ориентируемся на товары для строительного сектора, которые могут быть направлены на российскую армию, в том числе антенны или краны", — отметила фон дер Ляйен.

Кроме того, будет ограничен экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий. Речь идет о средствах управления новыми электронными компонентами, которые можно использовать в российских системах вооружения, в частности в беспилотниках, ракетах, вертолетах.

"Таким образом, мы запретили все технические продукты, найденные на поле боя. И мы позаботимся о том, чтобы они не нашли других путей попасть туда (в РФ – ред.). Вот почему мы впервые в истории добавляем субъекты третьих стран под санкции по двойному использованию России", — отметила президент Еврокомиссии.

Европейские ограничения коснутся и Ирана, так или иначе помогающего РФ в ее войне против Украины. Так, ЕС введет ограничения против 7 структур Ирана, связанных с РФ.

"Теперь им запрещено продавать России конфиденциальные товары. И мы готовы включить в список дополнительные иранские и другие компании третьих стран, которые будут предоставлять России тайные технологии. Это должно стать сильным сдерживающим фактором для других компаний и международных торговцев", — добавила фон дер Ляйен.

По ее словам, это будут самые жесткие санкции, которые когда-либо вводил Европейский Союз. Российская пропагандистская машина тоже пострадает. Кроме того, будут введены меры по предотвращению обхода санкций против РФ.

"Мы предлагаем (в новом пакете санкций — ред.) перечислить путинских пропагандистов, а также добавить военных и политических руководителей... Мы будем отслеживать олигархов, которые пытаются спрятаться или продать свои активы, чтобы избежать санкций. И вместе с государствами-членами мы проверим все замороженные активы российского центрального банка, которые хранятся в ЕС. Нам нужно знать, где они расположены и сколько они стоят. Это чрезвычайно важно, учитывая возможное использование государственных активов России для финансирования восстановления Украины", — подчеркнула фон дер Ляйен.

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