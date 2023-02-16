Євросоюз заборонить постачати до Росії унітази

Новий пакет санкцій ЄС, покликаний послабити російську військову машину, включає символічні також товари, які не зачіпають стратегічні галузі промисловості РФ.

Посли ЄС, які ведуть переговори про наступний пакет санкцій у Брюсселі, 15 лютого розглянули список товарів, які більше не експортуватимуться до Росії. Весь перелік заборон вмістився на 146 сторінках. До нього, зокрема, входять унітази.

Про це повідомляє Euobserver.

Основна мета торговельного ембарго, яке складе для РФ 11 млрд євро на рік, полягає в тому, щоб зупинити продажі високотехнологічних товарів, які можна використовувати в російських системах озброєння. Йдеться про електроніку, лазери, радіообладнання, програмне забезпечення, авіоніку, морські камери та рідкоземельні мінерали тощо.

З іншого боку нові санкції на торгівлю мають на меті вдарити по промисловому потенціалу Росії в більш широкому сенсі. Так, новий перелік заборон міститиме "біде, унітази, змивні бачки та подібне сантехнічне обладнання", а також світлодіоди, конопляну пряжу, вилкові навантажувачі, машини для сортування пошти, димохідні труби , цеглу, шини та навіть "пера для ручок і наконечники для них".

"Туалети стали символом того, що 24-річне правління російського президента Володимира Путіна не допомогло покращити побут росіян, адже російські солдати почали їх грабувати, спочатку в Грузії в 2008 році, а тепер і в Україні — тому що кожна п’ята російська домівка все ще не має їх", - пише видання .

Крім того, у Euobserver пригадали висловлювання президента України Володимира Зеленського з цього приводу у січні: "Нехай беруть унітази — знадобляться їм у дорозі — і йдуть додому".

"Ви знаєте, вони (росіяни - ред.) говорили про свою найбільшу мрію — побачити Париж і померти. Тепер вони мріють вкрасти туалет і померти", — цитує видання слова Зеленського.

Слід зауважити, що санкції ЄС мають набути чинності до 24 лютого — в день річниці повномасштабної війни.

Нагадаємо, у середу, 15 лютого, Єврокомісія оголосила "найжорсткіший пакет санкцій проти РФ", який коли-небудь запроваджував Європейський Союз. Усі деталі читайте в матеріалі ТСН.ua.

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