Лукашенко розповів, про що говоритиме із Путіним під час зустрічі "за зачиненими дверима"

У п'ятницю, 17 лютого, запланова зустріч російського та білоруського диктаторів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Самопроголошений президент РБ розповів, які питання будуть обговорюватися на денному порядку.

Про це Лукашенко сказав під час пресконференції у четвер, 16 лютого, передає провладне білоруське видання "Белта".

За словами білоруського фейкового президента, серед тем зустрічі - питання економічного, політичного і, звичайно, військового характеру. У цьому контексті Лукашенко та Путін обговорять спільне угруповання в Білорусі.

"Ми питання безпеки, оборони обговорюватимемо. Але головне - обговоримо питання і економічного, і військового, і політичного характеру, які обговорюватимуться на Вищій державній раді. Одне з найважливіших питань: ми все-таки хочемо подивитися, як уряди Білорусі та Росії виконують поставлені нами завдання.Насамперед, економічні: щодо енергоносіїв, єдиного ринку, імпортозаміщення – як фінансуються, як реалізуються. Це цілий комплекс питань. Тому ми всі питання обговорюватимемо. І якщо ми вийдемо на питання нашого спільного угруповання в Білорусі, звісно, і це будемо обговорювати", - розповів він.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко кличе Байдена до Мінська на розмову з Путіним, аби "закінчити війну". Він навіть готовий прислати за Байденом, який 20-22 лютого перебуватиме у Польщі, власний літак.

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