Норвегія затвердила 7 млрд євро для допомоги Україні: куди підуть гроші

Зеленський подякував Норвегії за підтримку і назвав цей внесок історичним.

Парламент Норвегії затвердив 16 лютого програму підтримки України терміном у п’ять років, на яку виділять 75 млрд норвезьких крон (майже 7 млрд євро).

Про це повідомили у норвезькому уряді.

Згідно з програмою, щороку протягом п'яти років Норвегія виділятиме Україні 1,3 млрд євро. Половина цих виплат 2023 року піде на військову допомогу Україні.

Окрім того, виділені гроші витратять на гуманітарні зусилля в Україні та в сусідніх країнах, на підтримку цивільної інфраструктури та на реконструкцію, де це можливо.

"Я дуже задоволений наявністю такої широкої підтримки щодо цієї програми для України, яка діятиме упродовж наступних п’яти років, тобто і за парламенту наступного скликання", – прокоментував рішення прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Він наголосив, що Норвегія засуджує війну Росії проти України та підтримує легітимне право українського народу захищатися.

Зауважимо, що під час засідання норвезького парламенту виступив і президент України Володимир Зеленський. Через відеозв’язок він подякував за підтримку, назвавши цей внесок історичним.

"Ви створюєте дуже важливий прецедент довгострокового фінансування країни, яка захищає свою незалежність і право кожної країни жити відповідно до міжнародного права", – сказав глава держави.

Нагадаємо, напередодні Велика Британія, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Данія узгодили вміст першого пакету військової допомоги на понад 200 млн фунтів стерлінгів у межах фінансування від Міжнародного фонду для України (МФУ).

За даними американських ЗМІ, США можуть оголосити найбільший пакет військової допомоги Україні на 10 млрд дол. у річницю повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого.

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