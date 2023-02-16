Лукашенко назвав умову вступу Білорусі у війну з Україною

Білоруський диктатор Лукашенко заявив, що вступить у війну проти України лише у разі агресії проти його країни.

Про це повідомляє білоруське провладне видання Белта.

"Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише в одному поки що випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони здійснять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою. І війна набуде зовсім іншого характеру", - сказав Лукашенко і додав, що це стосується не лише України, а й інших сусідів.

Він також нагадав про заяви західних політиків, що Мінські угоди були використані як можливість підготувати українську армію до війни. Лукашенко повторив російський наратив і заявив, що це нібито сама Україна спровокувала війну проти себе.

"Ви кажете - "вторгнення". А я вважаю, що не вторгнення. Українська влада сама спровокувала цю операцію... Треба було тоді домовитися з Росією про те, щоб не було цієї війни. Але все було націлено, починаючи в тому числі з Мінських угод, щоб розв'язати війну", - заявив білоруський диктатор.

Він додав, що попри те, що Росія та Білорусь мають спільне військове угруповання, Москва нібито ніколи не просила його розпочати війну проти України.

"Ми мирні люди. Ми знаємо, що таке війна. Ми не хочемо війни. І ми в жодному разі не збираємося вводити свої війська на територію України. Якщо тільки ви звідти не здійсните агресію на територію Білорусі. Ось моя відповідь. Вона дана давно", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що всі країни ОДКБ (Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан) мають долучитися до війни Росії проти України.

Читайте також: