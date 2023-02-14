АЕК Ларнака – Дніпро-1: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/16 фіналу Ліги конференцій

Дніпрянам потрібно пройти суперника з Кіпру на шляху до 1/8 фіналу.

У четвер, 16 лютого, поточний лідер чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги конференцій сезону-2022/23 з кіпрським клубом АЕК Ларнака.

Поєдинок відбудеться на Кіпрі та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь між командами буде зіграний у четвер, 23 лютого, у словацькому місті Кошице. Саме там дніпряни приймають своїх суперників в єврокубках через вторгнення російських окупантів до України.

Цікаво, що цього сезону "Дніпро-1" та АЕК вже зустрічалися в плейоф раунді відбору Ліги Європи – із тієї дуелі переможцем вийшов представник Кіпру. Крім того, клуб з Ларнаки грав в одній групі з київським "Динамо" в ЛЄ і залишив команду Мірчі Луческу за бортом єврокубків.

Де дивитися матч АЕК Ларнака – Дніпро-1

На території України поєдинок 1/16 фіналу Ліги конференцій між АЕКом і "Дніпром-1" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO. Текстова онлайн-трансляція зустрічі буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч АЕК Ларнака – Дніпро-1

Букмекери вважають фаворитами майбутньому поєдинку кіпріотів. На перемогу АЕКа приймаються ставки з коефіцієнтом 2,13. Нічия – 3,50. Перемога дніпрян – 3,60.

Проте фаворитами двоматчевого протистояння є підопічні Олександра Кучера. Вихід українського клубу до наступної стадії турніру оцінюєтся коефіцієнтом 1,82. На те, що путівка до 1/8 фіналу дістанеться колективу з Ларнаки, коефіцієнт дорівнює 2,09.

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