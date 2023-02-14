Шахтар – Ренн: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/16 фіналу Ліги Європи

"Гірники" позмагаються з кривдником київського "Динамо" за вихід до наступної стадії турніру.

У четвер, 16 лютого, донецький "Шахтар" проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23 проти французького "Ренна".

Поєдинок відбудеться у Польщі на стадіоні Війська Польського. Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом.

Матч-відповідь між командами буде зіграний у четвер, 23 лютого, на арені "Роазон Парк" у Франції.

Зазначимо, що "Ренн" виступав разом з київським "Динамо" в групі Ліги Європи. Підопічні Мірчі Луческу двічі програли "червоно-чорним" та попрощалися з єврокубками.

Де дивитися матч Шахтар – Ренн

На території України поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" і "Ренном" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO. Текстова онлайн-трансляція зустрічі буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Шахтар – Ренн

Букмекерські контори в майбутньому поєдинку віддають перевагу французькій команді. На перемогу "Ренна" можна поставити з коефіцієнтом 2,25. Нічия – 3,50. Звитяга донеччан – 3,35.

На прохід "Шахтаря" до 1/8 фіналу Ліги Європи приймаються ставки з коефіцієнтом 2,67. Підсумковий успіх представника чемпіонату Франції оцінюєтся коефіцієнтом 1,54.

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