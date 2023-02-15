Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Україну на цій стадії представляє донецький "Шахтар".
16-го і 23 лютого відбудуться стикові матчі Ліги Європи сезону-2022/23.
Участь у них візьмуть 16 клубів: 8 володарів других місць на груповому етапі Ліги Європи зіграють проти 8 команд, які посіли треті місця у квартетах Ліги чемпіонів.
Україну в плейоф другого за престижністю євротурніру представляє донецький "Шахтар". Команда Ігоря Йовічевича битиметься з путівку до наступної стадії з французьким "Ренном".
Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу, де на них уже чекають переможці груп Ліги Європи, а саме "Арсенал" (Англія), "Фенербачхе" (Туреччина), "Бетіс" (Іспанія), "Сент-Жилуаз" (Бельгія), "Фрайбург" ( Німеччина), "Ференцварош" (Угорщина), "Реал Сосьєдад" (Іспанія) та "Фейєноорд" (Нідерланди).
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 24 лютого, а матчі – 9-го і 16 березня.
|ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23
|Плейоф. Стикові матчі
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Четвер, 16 лютого
|19:45
|БАРСЕЛОНА
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|19:45
|ШАХТАР
|РЕНН
|_:_
|19:45
|АЯКС
|УНІОН БЕРЛІН
|_:_
|19:45
|ЗАЛЬЦБУРГ
|РОМА
|_:_
|22:00
|ЮВЕНТУС
|НАНТ
|_:_
|22:00
|СПОРТИНГ
|МІТЬЮЛЛАНД
|_:_
|22:00
|БАЄР
|МОНАКО
|_:_
|22:00
|СЕВІЛЬЯ
|ПСВ
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Четвер, 23 лютого
|19:45
|НАНТ
|ЮВЕНТУС
|_:_
|19:45
|МІТЬЮЛЛАНД
|СПОРТИНГ
|_:_
|19:45
|МОНАКО
|БАЄР
|_:_
|19:45
|ПСВ
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|22:00
|РЕНН
|ШАХТАР
|_:_
|22:00
|УНІОН БЕРЛІН
|АЯКС
|_:_
|22:00
|РОМА
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
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