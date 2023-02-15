Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

16-го і 23 лютого відбудуться стикові матчі Ліги Європи сезону-2022/23.

Участь у них візьмуть 16 клубів: 8 володарів других місць на груповому етапі Ліги Європи зіграють проти 8 команд, які посіли треті місця у квартетах Ліги чемпіонів.

Україну в плейоф другого за престижністю євротурніру представляє донецький "Шахтар". Команда Ігоря Йовічевича битиметься з путівку до наступної стадії з французьким "Ренном".

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу, де на них уже чекають переможці груп Ліги Європи, а саме "Арсенал" (Англія), "Фенербачхе" (Туреччина), "Бетіс" (Іспанія), "Сент-Жилуаз" (Бельгія), "Фрайбург" ( Німеччина), "Ференцварош" (Угорщина), "Реал Сосьєдад" (Іспанія) та "Фейєноорд" (Нідерланди).

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 24 лютого, а матчі – 9-го і 16 березня.

ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23 Плейоф. Стикові матчі КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ ПЕРШІ МАТЧІ Четвер, 16 лютого 19:45 БАРСЕЛОНА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ 19:45 ШАХТАР РЕНН _:_ 19:45 АЯКС УНІОН БЕРЛІН _:_ 19:45 ЗАЛЬЦБУРГ РОМА _:_ 22:00 ЮВЕНТУС НАНТ _:_ 22:00 СПОРТИНГ МІТЬЮЛЛАНД _:_ 22:00 БАЄР МОНАКО _:_ 22:00 СЕВІЛЬЯ ПСВ _:_ МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Четвер, 23 лютого 19:45 НАНТ ЮВЕНТУС _:_ 19:45 МІТЬЮЛЛАНД СПОРТИНГ _:_ 19:45 МОНАКО БАЄР _:_ 19:45 ПСВ СЕВІЛЬЯ _:_ 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА _:_ 22:00 РЕНН ШАХТАР _:_ 22:00 УНІОН БЕРЛІН АЯКС _:_ 22:00 РОМА ЗАЛЬЦБУРГ _:_

Читайте також:

Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Шахтар – Ренн: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Шахтар – Ренн: онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи