Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
111
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Фото: ФК Шахтар

Україну на цій стадії представляє донецький "Шахтар".

16-го і 23 лютого відбудуться стикові матчі Ліги Європи сезону-2022/23.

Участь у них візьмуть 16 клубів: 8 володарів других місць на груповому етапі Ліги Європи зіграють проти 8 команд, які посіли треті місця у квартетах Ліги чемпіонів.

Україну в плейоф другого за престижністю євротурніру представляє донецький "Шахтар". Команда Ігоря Йовічевича битиметься з путівку до наступної стадії з французьким "Ренном".

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу, де на них уже чекають переможці груп Ліги Європи, а саме "Арсенал" (Англія), "Фенербачхе" (Туреччина), "Бетіс" (Іспанія), "Сент-Жилуаз" (Бельгія), "Фрайбург" ( Німеччина), "Ференцварош" (Угорщина), "Реал Сосьєдад" (Іспанія) та "Фейєноорд" (Нідерланди).

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 24 лютого, а матчі – 9-го і 16 березня.

ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23
Плейоф. Стикові матчі
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
ПЕРШІ МАТЧІ
Четвер, 16 лютого 
19:45   БАРСЕЛОНА   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_
19:45   ШАХТАР   РЕНН _:_
19:45   АЯКС   УНІОН БЕРЛІН _:_
19:45   ЗАЛЬЦБУРГ   РОМА _:_
22:00   ЮВЕНТУС   НАНТ _:_
22:00   СПОРТИНГ   МІТЬЮЛЛАНД _:_
22:00   БАЄР   МОНАКО _:_
22:00   СЕВІЛЬЯ   ПСВ _:_
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Четвер, 23 лютого
19:45   НАНТ   ЮВЕНТУС _:_
19:45   МІТЬЮЛЛАНД   СПОРТИНГ _:_
19:45   МОНАКО   БАЄР _:_
19:45   ПСВ   СЕВІЛЬЯ _:_
22:00   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   БАРСЕЛОНА _:_
22:00   РЕНН   ШАХТАР _:_
22:00   УНІОН БЕРЛІН   АЯКС _:_
22:00   РОМА   ЗАЛЬЦБУРГ _:_

Читайте також:

Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Шахтар – Ренн: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Шахтар – Ренн: онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
111
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація