Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Украину на этой стадии представляет донецкий "Шахтер".

16-го и 23 февраля состоятся стыковые матчи Лиги Европы сезона-2022/23.

Участие в них примут 16 клубов: 8 обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы сыграют против 8 команд, занявших третьи места в квартетах Лиги чемпионов.

Украину в плей-офф второго по престижности евротурнира представляет донецкий "Шахтер". Команда Игоря Йовичевича сразится с путевку в следующую стадию с французским "Ренном".

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала, где их уже ждут победители групп Лиги Европы, а именно "Арсенал" (Англия), "Фенербачхе" (Турция), "Бетис" (Испания), "Сент-Жилуаз" (Бельгия) ), "Фрайбург" (Германия), "Ференцварош" (Венгрия), "Реал Сосьедад" (Испания) и "Фейеноорд" (Нидерланды).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля, а матчи – 9-го и 16 марта.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23 Плей-офф. Стыковые матчи КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЫЕ МАТЧИ Четверг, 16 февраля 19:45 БАРСЕЛОНА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ 19:45 ШАХТЕР РЕНН _:_ 19:45 АЯКС УНИОН БЕРЛИН _:_ 19:45 ЗАЛЬЦБУРГ РОМА _:_ 22:00 ЮВЕНТУС НАНТ _:_ 22:00 СПОРТИНГ МИТЬЮЛЛАНД _:_ 22:00 БАЙЕР МОНАКО _:_ 22:00 СЕВИЛЬЯ ПСВ _:_ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Четверг, 23 февраля 19:45 НАНТ ЮВЕНТУС _:_ 19:45 МИТЬЮЛЛАНД СПОРТИНГ _:_ 19:45 МОНАКО БАЙЕР _:_ 19:45 ПСВ СЕВИЛЬЯ _:_ 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА _:_ 22:00 РЕНН ШАХТЕР _:_ 22:00 УНИОН БЕРЛИН АЯКС _:_ 22:00 РОМА ЗАЛЬЦБУРГ _:_

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