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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
267
Время на прочтение
2 мин
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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Фото: ФК Шахтер

Украину на этой стадии представляет донецкий "Шахтер".

16-го и 23 февраля состоятся стыковые матчи Лиги Европы сезона-2022/23.

Участие в них примут 16 клубов: 8 обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы сыграют против 8 команд, занявших третьи места в квартетах Лиги чемпионов.

Украину в плей-офф второго по престижности евротурнира представляет донецкий "Шахтер". Команда Игоря Йовичевича сразится с путевку в следующую стадию с французским "Ренном".

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала, где их уже ждут победители групп Лиги Европы, а именно "Арсенал" (Англия), "Фенербачхе" (Турция), "Бетис" (Испания), "Сент-Жилуаз" (Бельгия) ), "Фрайбург" (Германия), "Ференцварош" (Венгрия), "Реал Сосьедад" (Испания) и "Фейеноорд" (Нидерланды).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля, а матчи – 9-го и 16 марта.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23
Плей-офф. Стыковые матчи
КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Четверг, 16 февраля
19:45   БАРСЕЛОНА   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_
19:45   ШАХТЕР   РЕНН _:_
19:45   АЯКС   УНИОН БЕРЛИН _:_
19:45   ЗАЛЬЦБУРГ   РОМА _:_
22:00   ЮВЕНТУС   НАНТ _:_
22:00   СПОРТИНГ   МИТЬЮЛЛАНД _:_
22:00   БАЙЕР   МОНАКО _:_
22:00   СЕВИЛЬЯ   ПСВ _:_
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Четверг, 23 февраля
19:45   НАНТ   ЮВЕНТУС _:_
19:45   МИТЬЮЛЛАНД   СПОРТИНГ _:_
19:45   МОНАКО   БАЙЕР _:_
19:45   ПСВ   СЕВИЛЬЯ _:_
22:00   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   БАРСЕЛОНА _:_
22:00   РЕНН   ШАХТЕР _:_
22:00   УНИОН БЕРЛИН   АЯКС _:_
22:00   РОМА   ЗАЛЬЦБУРГ _:_

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Дата публикации
Просмотры
267
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