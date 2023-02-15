Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Украину на этой стадии представляет донецкий "Шахтер".
16-го и 23 февраля состоятся стыковые матчи Лиги Европы сезона-2022/23.
Участие в них примут 16 клубов: 8 обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы сыграют против 8 команд, занявших третьи места в квартетах Лиги чемпионов.
Украину в плей-офф второго по престижности евротурнира представляет донецкий "Шахтер". Команда Игоря Йовичевича сразится с путевку в следующую стадию с французским "Ренном".
Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала, где их уже ждут победители групп Лиги Европы, а именно "Арсенал" (Англия), "Фенербачхе" (Турция), "Бетис" (Испания), "Сент-Жилуаз" (Бельгия) ), "Фрайбург" (Германия), "Ференцварош" (Венгрия), "Реал Сосьедад" (Испания) и "Фейеноорд" (Нидерланды).
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля, а матчи – 9-го и 16 марта.
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23
|Плей-офф. Стыковые матчи
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 16 февраля
|19:45
|БАРСЕЛОНА
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|19:45
|ШАХТЕР
|РЕНН
|_:_
|19:45
|АЯКС
|УНИОН БЕРЛИН
|_:_
|19:45
|ЗАЛЬЦБУРГ
|РОМА
|_:_
|22:00
|ЮВЕНТУС
|НАНТ
|_:_
|22:00
|СПОРТИНГ
|МИТЬЮЛЛАНД
|_:_
|22:00
|БАЙЕР
|МОНАКО
|_:_
|22:00
|СЕВИЛЬЯ
|ПСВ
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 23 февраля
|19:45
|НАНТ
|ЮВЕНТУС
|_:_
|19:45
|МИТЬЮЛЛАНД
|СПОРТИНГ
|_:_
|19:45
|МОНАКО
|БАЙЕР
|_:_
|19:45
|ПСВ
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|22:00
|РЕНН
|ШАХТЕР
|_:_
|22:00
|УНИОН БЕРЛИН
|АЯКС
|_:_
|22:00
|РОМА
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
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