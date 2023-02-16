"Шахтер" одержал сложную победу над "Ренном" в первом матче плей-офф Лиги Европы (видео)

Донецкий "Шахтер" обыграл французский "Ренн" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/23. Поединок в Варшаве завершился со счетом 2:1 .

Подопечные Игоря Йовичевича вышли вперед на старте встречи. На 11-й минуте Дмитрий Крыськив добил мяч в пустые ворота после того, как голкипер французов Стив Манданда парировал удар Богдана Михайличенко с левого фланга штрафной.

На 33-й минуте "красно-черные" получили отличный шанс, чтобы сравнять счет. Артем Бондаренко допустил ужасную обрезку возле собственных ворот, но нападающий "Ренна" Карл Токо Экамби упустил эту возможность, не сумев переиграть Анатолия Трубина.

А в компенсированное к первому тайма время "горняки" неожиданно удвоили свое преимущество. Чимуанья Угочукву в центре штрафной сбил Ефима Коноплю после прострела от Крыськива. Пенальти реализовал Бондаренко, хотя Манданда был близок к тому, чтобы отразить удар хавбека "Шахтера".

После перерыва "Ренну" удалось сократить отставание в счете. На 59-й минуте Токо Экамби на дальней штанге замкнул подачу от Жереми Доку. Однако избежать поражения французы не смогли.

Обзор матча

Ответный матч между командами будет сыгран в четверг, 23 февраля, на арене "Роазон Парк" во Франции.

Победители противостояний 1/16 финала присоединятся к командам, занявшим первые места в группах Лиги Европы. Жеребьевка 1/8 финала состоится 24 февраля, а поединки этой стадии – 9-го и 16 марта.

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