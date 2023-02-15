АЕК Ларнака – Днепр-1: онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги конференций

В четверг, 16 февраля, текущий лидер чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" проведет первый матч 1/16 финала Лиги конференций сезона-2022/23 с кипрским клубом АЕК Ларнака.

Поединок состоится на Кипре и начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Днепр-1" пробился в плей-офф Лиги конференций, заняв второе место в группе с нидерландским АЗ, кипрским "Аполлоном" и лихтенштейнским "Вадуцом".

АЕК Ларнака попал в 1/16 финала Лиги конференций, опустившись из группы Лиги Европы. Киприоты финишировали третьими в квартете с турецким "Фенербахче", французским "Ренном" и киевским "Динамо", оставив команду Мирчи Луческу за бортом еврокубков.

Интересно, что в этом сезоне "Днепр-1" и АЕК уже встречались в плей-офф раунде отбора Лиги Европы – из этой дуэли победителем вышел представитель Кипра.

Ответный матч между командами будет сыгран в четверг, 23 февраля, в словацком городе Кошице.

Победители противостояний 1/16 финала присоединятся к командам, занявшим первые места в группах Лиги конференций. Жеребьевка 1/8 финала состоится 24 февраля, а поединки этой стадии – 9-го и 16 марта.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого поединка между АЕКом и "Днепром-1".