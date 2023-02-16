Когда закончится война: астролог назвала победные месяцы

Астролог и таролог Яна Тимощук заявила, что Украина начнет побеждать в войне против российских оккупантов уже в мае.

Об этом она сказала в комментарии "УНИАНу".

Яна Тимощук с помощью карт Таро определила, что победы Украины начнутся в мае 2023 года.

"Если смотреть на аркан дьявола, который сейчас Россия применяет на нашей земле, то с мая нас ждут победные моменты, особенно в июле, августе и сентябре. У нас будут очень сильно выражены победы на фронте, в том числе деоккупация городов", — сказала таролог.

Яна Тимощук отметила, что карты ей подсказали, что начинать освобождение украинских территорий нужно с юга.

"Враг будет максимально сконцентрироваться, может устраивать какие-то проблемы, но нам лучше и быстрее возвращать территории со стороны Крыма", — считает таролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал, что уже скоро украинские военные начнут контрнаступление по всем направлениям, и в 2023 году территория Украины может быть зачищена от российских оккупантов.

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