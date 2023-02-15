АЕК Ларнака – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги конференцій

У четвер, 16 лютого, поточний лідер чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги конференцій сезону-2022/23 з кіпрським клубом АЕК Ларнака.

Поєдинок відбудеться на Кіпрі та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Дніпро-1" пробився до плейоф Ліги конференцій, посівши другу сходинку в групі з нідерландським АЗ, кіпрським "Аполлоном" і ліхтенштейнським "Вадуцом".

АЕК Ларнака потрапив до 1/16 фіналу Ліги конференцій, опустившись з групи Ліги Європи. Кіпріоти фінішували третіми у квартеті з турецьким "Фенербахче", французьким "Ренном" і київським "Динамо", залишивши команду Мірчі Луческу за бортом єврокубків.

Цікаво, що цього сезону "Дніпро-1" та АЕК вже зустрічалися в плейоф раунді відбору Ліги Європи – із тієї дуелі переможцем вийшов представник Кіпру.

Матч-відповідь між командами буде зіграний у четвер, 23 лютого, у словацькому місті Кошице.

Переможці протистоянь 1/16 фіналу приєднаються до команд, які посіли перші місця в групах Ліги конференцій. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 24 лютого, а поєдинки цієї стадії – 9-го і 16 березня.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція першого поєдинку між АЕКом і "Дніпром-1".