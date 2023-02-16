На границе с Украиной погибли белорусские пограничники: они утонули

Во время патрулирования местности в пойме Днепра военнослужащие провалились под лед.

На границе с Украиной погибли два белорусских пограничника, которые опрометчиво вышли на лед в пойме Днепра.

Об этом сообщают местные издания со ссылкой на пресс-службу Госпогранкомитета Беларуси.

Несчастный случай произошел 15 февраля в Брагинском районе, граничащем с Киевщиной, на участке пограничной заставы "Комарин".

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Пограничный наряд в составе лейтенанта, сержанта контрактной службы и военнослужащего срочной службы патрулировал местность в пойме Днепра. При обходе сержант-контрактник провалился под лед. Его попытался спасти лейтенант, приказав срочнику держаться подальше от опасности на берегу.

Толщина льда не выдержала вес двух вооруженных людей в полной экипировке. Оба пограничника ушли под воду и утонули.

Напомним, военные подразделения Беларуси и России продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На белорусских полигонах продолжаются мероприятия по боевой подготовке войск РФ.

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