На границе с Украиной погибли белорусские пограничники: они утонули

Во время патрулирования местности в пойме Днепра военнослужащие провалились под лед.
На границе с Украиной погибли два белорусских пограничника, которые опрометчиво вышли на лед в пойме Днепра.
Об этом сообщают местные издания со ссылкой на пресс-службу Госпогранкомитета Беларуси.
Несчастный случай произошел 15 февраля в Брагинском районе, граничащем с Киевщиной, на участке пограничной заставы "Комарин".
Пограничный наряд в составе лейтенанта, сержанта контрактной службы и военнослужащего срочной службы патрулировал местность в пойме Днепра. При обходе сержант-контрактник провалился под лед. Его попытался спасти лейтенант, приказав срочнику держаться подальше от опасности на берегу.
Толщина льда не выдержала вес двух вооруженных людей в полной экипировке. Оба пограничника ушли под воду и утонули.
Напомним, военные подразделения Беларуси и России продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На белорусских полигонах продолжаются мероприятия по боевой подготовке войск РФ.
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