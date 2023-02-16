Украинцы сделают с Россией то же, что с Советским Союзом – Данилов

Российская Федерация в своем нынешнем виде не будет существовать после поражения в войне в Украине.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что в современной России плохо знают недавнюю историю, в противном случае им было бы известно, какую роль сыграли украинцы в развале Советского Союза, наследницей которого называет себя Российская Федерация.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Я могу с уверенностью сказать, что именно украинцы развалили Советский Союз", – отметил Данилов.

Он напомнил, что первая забастовка в истории СССР состоялась 2 марта 1989 года, и среди 176 шахтеров, которые были ее участниками, 94 были украинцами.

"Когда им начали угрожать, на следующий день 58 украинцев спустились в забой и не выходили до тех пор, пока их все требования не были выполнены. Оттуда начался процесс... И спустя очень короткое время распался СССР, который считали монстром, которого нельзя свергнуть" , – заметил Данилов.

По его мнению, подобная участь ждет и Российскую Федерацию, и к этому нужно готовиться не только россиянам, но и лидерам стран Запада.

"Западу нужно к этому готовиться. Они считают, что Россия должна остаться в тех же пределах. Это большая ошибка. Мы ее обязательно развалим, и она будет демонтирована в том виде, в каком она есть на сегодняшний день. Будет сложно. Но победа будет за нами", — заверил секретарь СНБО.

Напомним, российский оппозиционный политик Гарри Каспаров считает, что разгром путинской армии на временно оккупированных территориях Украины создаст предпосылки для революционных изменений в Российской Федерации, которые приведут к ее распаду или возникновению на ее месте нового государства.

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