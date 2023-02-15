Шахтер – Ренн: онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы

В четверг, 16 февраля, донецкий "Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/23 против французского "Ренна".

Из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину поединок состоится в Польше на стадионе Войска Польского. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

"Шахтер" попал в 1/16 финала Лиги Европы, не сумев выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Донецкий клуб занял третье место в квартете с мадридским "Реалом", немецким "РБ Лейпцигом" и шотландским "Селтиком".

"Ренн" занял второе место в группе Лиги Европы, где также выступали турецкий "Фенербахче", кипрский АЕК Ларнака и киевское "Динамо".

Ответный матч между командами будет сыгран в четверг, 23 февраля, на арене "Роазон Парк" во Франции.

Победители противостояний 1/16 финала присоединятся к командам, занявшим первые места в группах Лиги Европы. Жеребьевка 1/8 финала состоится 24 февраля, а поединки этой стадии – 9-го и 16 марта.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого поединка между "Шахтером" и "Ренном".