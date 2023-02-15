Шахтар – Ренн: онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

У четвер, 16 лютого, донецький "Шахтар" проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23 проти французького "Ренна".

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України поєдинок відбудеться у Польщі на стадіоні Війська Польського. Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом.

"Шахтар" потрапив до 1/16 фіналу Ліги Європи, не зумівши вийти до плейоф Ліги чемпіонів. Донецький клуб посів третє місце у квартеті з мадридським "Реалом", німецьким "РБ Лейпцигом" і шотландським "Селтіком".

"Ренн" посів другу сходинку в групі Ліги Європи, де також виступали турецький "Фенербахче", кіпрський АЕК Ларнака та київське "Динамо".

Матч-відповідь між командами буде зіграний у четвер, 23 лютого, на арені "Роазон Парк" у Франції.

Переможці протистоянь 1/16 фіналу приєднаються до команд, які посіли перші місця в групах Ліги Європи. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 24 лютого, а поєдинки цієї стадії – 9-го і 16 березня.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція першого поєдинку між "Шахтарем" і "Ренном".