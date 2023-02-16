Зеленський розповів, що суттєво допоможе наблизити перемогу у війні проти РФ

Зеленський наголосив, що "зброя - це єдина мова, яку розуміє Росія".

Український президент Володимир Зеленський впевнений, що сучасна зброя та військова техніка від західних партнерів наблизить закінчення війни та перемогу українських військових.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю для BBC.

"Звичайно, сучасна зброя прискорює мир. Зброя — це єдина мова, яку розуміє Росія", - відповів Зеленський на запитання британських журналістів.

У статті нагадується, що минулого тижня він зустрівся з лідерами Великої Британії та ЄС, намагаючись посилити міжнародну підтримку та попросити сучасну зброю для захисту своєї країни. Коли президент України попросив сучасні винищувачі, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак сказав, що "нічого не розглядається".

Головні підсумки "Рамштайну-9"

У Брюсселі 14-15 лютого у штаб-квартирі НАТО відбувався дев'ятий саміт у форматі "Рамштайн", де західні союзники обговорили нові кроки з підтримки Збройних сил України і постачання зброї.

За підсумками саміту було оголошено, що Україна, зокрема, отримає системи ППО SAMP/T, танки Leopard, боєприпаси та бронетехніку. Однак не пролунали очікувані заяви щодо постачання Україні бойових літаків і ракет більшого радіусу.

Зеленський у Брюсселі: гучні аплодисменти в Європарламенті та невдоволена міміка Орбана

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.