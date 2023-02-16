Генерал США розповів, як закінчиться війна в Україні

За словами Міллі, і Україна, і Росія "досить сильно зациклилися на своїх цілях і не бажають вести переговори".

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі переконаний, що ні українська, ні російська армії не досягнуть своїх військових цілей, а тому сядуть за стіл переговорів.

Таку думку американський генерал висловив в інтерв'ю Financial Times.

"Для росіян буде майже неможливо досягти своїх політичних цілей військовим шляхом. Малоймовірно, що Росія захопить Україну. Цього просто не станеться. Цього року Україні також дуже, дуже важко вигнати росіян з кожного сантиметра окупованої Росією території України. Це не означає, що це не може статися... Але це надзвичайно складно. І це вимагатиме, власне, розвалу російської армії", - сказав він.

Коментуючи можливість переговорів між Москвою і Києвом, Міллі сказав: "До початку весни залишилося кілька тижнів, але це вікно, що рухається. Можливості можуть з'явитися в будь-який момент часу", додавши, що обидві сторони "досить сильно зациклилися на своїх цілях і не бажають вести переговори".

Нагадаємо, раніше повідомляли, що генерал Девід Петреус вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції, запроваджені проти Росії.

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