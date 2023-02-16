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Генерал США рассказал, как закончится война в Украине

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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4029
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Генерал США рассказал, как закончится война в Украине

Фото: Getty Images

По словам Милли, и Украина, и Россия "достаточно сильно зациклились на своих целях и не желают вести переговоры".

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли убежден, что ни украинская, ни российская армии не достигнут своих военных целей, а потому сядут за стол переговоров.

Такое мнение американский генерал высказал в интервью Financial Times.

"Для россиян будет почти невозможно достичь своих политических целей военным путем. Маловероятно, что Россия захватит Украину. В этом году просто не произойдет. В этом году Украине тоже очень, очень трудно выгнать россиян с каждого сантиметра оккупированной Россией территории Украины. Это не значит, что это не может произойти... Но это очень сложно. И это потребует, по сути, развала российской армии", — сказал он.

Комментируя возможность переговоров между Москвой и Киевом, Милли сказал: "До начала весны осталось несколько недель, но это движущееся окно. Возможности могут появиться в любой момент времени", добавив, что обе стороны "достаточно сильно зациклились на своих целях и не желают вести переговоры".

Напомним, ранее сообщалось, что генерал Дэвид Петреус считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции, введенные против России.

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Дата публикации
Просмотры
4029
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