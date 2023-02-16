Сергей Бабкин приехал в Харьков и выступил для военных в госпитале

Украинский музыкант Сергей Бабкин вернулся в родной Харьков, который страдает от вражеских обстрелов.

Исполнитель опубликовал фото, где он запечатлен на фоне харьковского железнодорожного вокзала. Впоследствии артист вместе с супругой Снежаной Бабкиной приехал домой.

Сергей Бабкин в Харькове / Фото: instagram.com/babkin_official

У поездки певца в Харьков была цель. Он посетил украинских защитников, которые находятся на лечении в госпитале. В частности, Бабкин поддержал их боевых дух и спел свои популярные песни.

"Харьков. Был очень рад петь для наших военных! Именно тот момент, когда ты четко осознаешь свое предназначение. Песня лечит душу!" – поделился впечатлениями Бабкин.

Напомним, для военных часто выступает лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Не так давно исполнитель показал, как в Бахмуте под звуки взрывов поет для украинских защитников.

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