Сергій Бабкін приїхав до Харкова та виступив для військових у госпіталі

Український музикант Сергій Бабкін повернувся до рідного Харкова, який страждає від ворожих обстрілів.

Виконавець опублікував фото, де він зображений на тлі харківського залізничного вокзалу. Згодом артист разом із дружиною Сніжаною Бабкіною приїхав додому.

Сергій Бабкін у Харкові / Фото: instagram.com/babkin_official

Поїздка співака до Харкова мала мету. Так, він завітав до українських захисників, які перебувають на лікуванні у госпіталі. Зокрема, Бабкін підтримав їхній бойових дух та заспівав свої популярні пісні.

"Харків. Був дуже радий співати для наших військових! Саме та мить, коли ти чітко усвідомлюєш своє призначення. Пісня лікує душу!" – поділився враженнями Бабкін.

Нагадаємо, для військових часто виступає лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Нещодавно виконавець показав, як у Бахмуті під звуки вибухів співає для українських захисників.

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