Зірка серіалу "Постукай у мої двері" Читанак під завалами у Туреччині втратив маму

Жінка ще 6 лютого опинилася під завалами.

Мама відомого турецького актора, зірки серіалу "Постукай у мої двері" Чагри Читанака загинула під завалами у Туреччині.

Про це 14 лютого у Twitter повідомила дружина знаменитості, акторка Башак Гюмюлджінеліоглу.

"Ми втратили нашу маму Невбер Юрдал Читанак", - написала Башак.

Мама Чагри Читанака / Фото: Фото з соціальних мереж

Зазначимо, 6 лютого у Туреччині стався потужний землетрус, який забрав життя понад 36 тисяч осіб. Чагри Читанак 7 лютого повідомив, що будинок, у якому жила його мама, повністю зруйнований, а сама жінка перебуває під завалами. Рідну людину намагалися врятувати, однак марно.

Рідні турецької акторки Меліси Асли Памук, яка відома завдяки ролям у серіалах "Нове життя" та "Чорне кохання", теж були під завалами. На щастя, тітку та бабусю артистки вдалося врятувати.

Читайте також: