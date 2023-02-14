Італія і Франція передадуть Україні протиповітряні системи SAMP/T – Остін

Міністр оборони США повідомив про інші внески з боку країн-учасниць Контактної групи: зокрема, Франція й Австралія погодилися передати Україні додаткові боєприпаси калібру 155 міліметрів.

За підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-9) Італія і Франція анонсували передачу Україні нових систем протиповітряної оборони SAMP/T.

Про це заявив у вівторок під час пресконференції в Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін, передає "Укрніформ".

"Сьогодні ми почули про значні нові внески у сфері протиповітряної оборони. У тому числі, з боку Італії та Франції, які спільно заявили, що нададуть Україні систему ППО SAMP/T", - заявив Остін.

Він наголосив, що учасники міжнародної коаліції погодилися щодо необхідності зробити все можливе, аби надати Україні якомога більше спроможностей протиповітряної оборони та інтегрувати їх у єдину систему.

"І я хотів би додати, що Україна виконала ефективну роботу з перехоплення багатьох ракет, запущених росією під час недавніх атак. Але ми прагнемо забезпечити, щоб вони (українці – ред.) мали можливості, щоби захистити себе", - додав Остін.

Міністр оборони США також повідомив про інші внески з боку країн-учасниць Контактної групи. Зокрема, за його словами, Франція й Австралія погодилися передати Україні додаткові боєприпаси калібру 155 міліметрів.

"І зрештою, дозвольте мені також подякувати Норвегії, яка щойно оголосила, що надасть $7,5 мільярда євро військової та цивільної допомоги Україні впродовж наступних п’яти років. Це дуже важливе зобов’язання", - зауважив Остін.

Крім того, за його словами, під час засідання в Брюсселі обговорювалася "синхронізація зусиль" щодо забезпечення навчань українських підрозділів для роботи на техніці, яка передається ЗСУ. У цьому контексті він зауважив, що загалом союзники передали Україні техніки й озброєнь на більш ніж вісім бойових бригад.

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", обговорювали, зокрема, забезпечення України необхідними боєприпасами.

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