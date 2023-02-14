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Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Канади: про що говорили

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Канади: про що говорили

Скриншот з відео / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Глава держави розповів очільниці Міноборони Канади про потребу захисників на фронті.

Про це Зеленський повідомив у своєму Телеграмі.

"Під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі розповів про першочергові потреби Сил оборони України. Детально обговорили подальшу взаємодію у сфері безпеки та оборони. Підтримка Канади української армії є неоціненною у ці важкі для нас часи", - написав президент.

Зеленський подякував уряду Канади і всьому канадському народу "за тепле ставлення до наших людей і потужну допомогу Україні".

Нагадаємо, Канада надасть Україні 4 бойові танки Leopard 2. Перший з них уже прибув до Польщі, українські військові невдовзі зможуть розпочати керуватися цією технікою.

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Дата публікації
Перегляди
246
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