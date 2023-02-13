У Канаді випустили золоту монету в вигляді української писанки (фото)

Вона виготовлена з 58,5 грама чистого золота й має номінал 250 канадських доларів.

Монету у формі української писанки випустив Королівський канадський монетний двір. Це щонайменше восьма монета в формі писанки в колекції Двору.

На ній зображені соняшники і викарбуваний профіль королеви Єлизавети ІІ. Про це йдеться на офіційному сайті Королівського канадського монетного двору.

Королівський монетний двір Канади випустив монту в формі писанки

Монету виготовили з 58,5 грама чистого золота. Її номінал дрівнює 250 канадським доларам, але викупна ціна сягає 7 тисяч доларів. Загалом викарбували 275 "монет-писанок". Їх продали за кілька днів, а прибутки витратили на допомогу українцям, постраждалим від агресії РФ.

Королівський монетний двір Канади випустив монту в формі писанки

Королівський монетний двір Канади випустив монту в формі писанки

Сюзанна Блант та канадець українського походження Дейв Мельничук є авторами дизайну монети.

Раніше ми інформували, що в Україні монету номіналом 1 копійка продають за 39,7 тисячі гривень (понад 1 тисячу дорарів США). Її випустили 2010 року, але особливістю є матеріал карбування.

Також ТСН.uа повідомляв, що в Україні викрили "чорного археолога", який незаконно торгував культурними цінностями ІІІ століття.

Дві українські монети отримали найпрестижнішу міжнародну премію

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