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Наталія Могилевська розсекретила ім'я свого коханого

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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810
Час на прочитання
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Наталія Могилевська розсекретила ім'я свого коханого

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Своє кохання артистка зустріла під час війни.

Українська співачка Наталія Могилевська з нагоди Дня святого Валентина розсекретила ім'я свого таємничого обранця.

Виявляється, 14 лютого у знаменитості подвійне свято. Коханого виконавиці звуть Валентином.

"Я святкуватиму День Валентина... Моє серце відкрилося коханню неймовірному, дуже гарному, і його звуть Валентин! У нас подвійне свято!" – поділилася Наталія в ефірі телемарафону.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Зазначимо, своє кохання Наталія Могилевська знайшла під час повномасштабної війни. Хоча артистка й була знайома з чоловіком вже близько 20 років, однак він покорив її серце саме після 24 лютого минулого року.

Обранець Наталії допомагав їй евакуйовувати сестру до Франції, їздив з нею з концертами до прифронтових міст, а також чоловік постійно підтримує співачку. Зокрема, закохані вже навіть живуть разом.

Загалом, не лише Наталія Могилевська під час війни зустріла своє кохання. Редакція сайту TСН.ua з нагоди Дня святого Валентина зробила добірку зірок, які минулого року знайшли другу половинку.

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Дата публікації
Перегляди
810
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