Греція надала Україні боєприпаси та 20 бойових броньованих машин БМП-1

Панайотопулос наголосив, що Греція й надалі підтримуватиме боротьбу українського народу за суверенітет і територіальну цілісність країни.

Міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос взяв участь у Конференції контактної групи з питань оборони в Україні, яка була організована за ініціативи очільника оборони США Ллойда Остіна, та заявив, що його держава надала Україні боєприпаси та 20 бойових броньованих машин БМП-1.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства оборони Греції.

На конференції були присутні міністри та інші високопосадовці з 54 країн, і обговорювалися поточні події в Україні, наголошуючи на необхідності швидкого постачання оборонного обладнання, навчання військового персоналу Збройних Сил України та співпраці між оборонно-промисловими підприємствами.

Під час свого виступу міністр національної оборони підкреслив, що вторгнення Росії в Україну є грубим порушенням міжнародного права, яке підриває мир, безпеку та стабільність у Європі.

Додамо, ЗСУ можуть отримають бойові машини піхоти Bradley протягом наступних кількох тижнів. А навчання українських бійців проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки.

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