Греция предоставила Украине боеприпасы и 20 боевых бронированных машин БМП-1

Панайотопулос подчеркнул, что Греция и дальше будет поддерживать борьбу украинского народа за суверенитет и территориальную целостность страны.

Министр обороны Греции Николаос Панайотопулос принял участие в Конференции контактной группы по обороне в Украине, которая была организована по инициативе главы обороны США Ллойда Остина, и заявил, что его государство предоставило Украине боеприпасы и 20 боевых бронированных машин БМП-1.

Об этом идет речь на официальном сайте Министерства обороны Греции.

На конференции присутствовали министры и другие чиновники из 54 стран, и обсуждались текущие события в Украине, отмечая необходимость быстрой поставки оборонного оборудования, обучения военного персонала Вооруженных Сил Украины и сотрудничества между оборонно-промышленными предприятиями.

В ходе своего выступления министр национальной обороны подчеркнул, что вторжение России в Украину является грубым нарушением международного права, подрывающим мир, безопасность и стабильность в Европе.

Добавим, ВСУ могут получить боевые машины пехоты Bradley в течение следующих нескольких недель. А обучение украинских бойцов будет проходить в Германии на базе общевойсковой подготовки.

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