В США показали, как грузят на корабль бронемашины Bradley для Украины

Транспортное командование США организовало доставку более 60 БМП Bradley в Украину в рамках соглашения о военной помощи США на $2,85 млрд, объявленного в начале этого года.

Транспортное командование США организовало доставку в Украину более 60 БМП Bradley, загруженных на корабль в порту Чарлстона в Северной Каролине.

Видео загрузки боевых машин обнародовало посольство США в Украине в Twitter.

"Транспортное командование США организовало доставку более 60 БМП Bradley в Украину в рамках соглашения о военной помощи США на 2,85 млрд долларов, объявленного в начале этого года. Смотрите, как военные Армии США загружают корабль в порту Чарлстона в Северной Каролине", — отметили в диппредставительстве.

Транспортное командование США организовало доставку более 60 БМП Bradley в Украину в рамках соглашения о военной помощи США на 2,85 млрд долл., объявленного в начале этого года. Смотрите, как военные Армии США загружают корабль в порту Чарлстона в Северной Каролине. https://t.co/todMJQHjLc — US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 6, 2023

Напомним, 6 января Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли БМП Bradley, противотанковые ракеты, боеприпасы, бронетранспортеры, самоходные гаубицы и не только.

20 января США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, стоимость которого составляет $2,5 млрд.

Украина скоро получит БМП "Bradley" - представитель Пентагона Патрик Райдер

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