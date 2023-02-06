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Снайперша Евгения Эмеральд восхитила Сеть редким фото 10-летней дочери

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1812
Время на прочтение
1 мин
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Снайперша Евгения Эмеральд восхитила Сеть редким фото 10-летней дочери

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Также защитница показала, каким оригинальным подарком порадовала дочь.

Защитница, снайперша с позывным "украинская Жанна д'Арк" Евгения Эмеральд поделилась семейным контентом.

В частности, защитница показала редкое фото 10-летней дочери Жасмин. Евгения вместе с девочкой посетила ресторан.

"Какие у меня получаются красивые девочки", — подписала фотографию знаменитость.

Дочь Евгении Эмеральд / © instagram.com/emerald.evgeniya
Дочь Евгении Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Евгения также показала, какой оригинальный подарок сделала дочери. Она подарила Жасмин куклу ручной работы, которая есть ее копией. В игрушки красные волосы, и она одета в военную форму.

Дочь Евгении Эмеральд / © instagram.com/emerald.evgeniya
Дочь Евгении Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Напомним, Евгения родила дочь, когда была в предыдущих отношениях. С отцом Жасмин Эмеральд разошлась еще в начале полномасштабной войны. Как признавалась в интервью Евгения, ее бывший просто сбежал из Украины. Теперь защитница счастлива в браке с военным Евгением Стыпанюком, от которого забеременела девочкой.

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Дата публикации
Просмотры
1812
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