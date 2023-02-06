Снайперша Евгения Эмеральд восхитила Сеть редким фото 10-летней дочери

Защитница, снайперша с позывным "украинская Жанна д'Арк" Евгения Эмеральд поделилась семейным контентом.

В частности, защитница показала редкое фото 10-летней дочери Жасмин. Евгения вместе с девочкой посетила ресторан.

"Какие у меня получаются красивые девочки", — подписала фотографию знаменитость.

Дочь Евгении Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Евгения также показала, какой оригинальный подарок сделала дочери. Она подарила Жасмин куклу ручной работы, которая есть ее копией. В игрушки красные волосы, и она одета в военную форму.

Дочь Евгении Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Напомним, Евгения родила дочь, когда была в предыдущих отношениях. С отцом Жасмин Эмеральд разошлась еще в начале полномасштабной войны. Как признавалась в интервью Евгения, ее бывший просто сбежал из Украины. Теперь защитница счастлива в браке с военным Евгением Стыпанюком, от которого забеременела девочкой.

Читайте также: