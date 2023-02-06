Под завалами в Сирии погибла сестра премьера вместе с детьми и внуками

В Сирии в результате землетрясения 6 февраля погибла сестра премьер-министра Хусейна Арнуса — Нессум Арнус.

Об этом сообщает издание Snack Syrian.

В результате обрушения здания в городе Хама погибла сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса.

Отмечается, что вместе с сестрой премьера погибли несколько ее детей и внуков. Сам Арнус эту информацию пока не комментировал.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло на юго-востоке Турции и в Сирии в ночь на 6 февраля. Из-за толчков были разрушены дома, а их жители в панике выбегали на улицу.

Более 1000 человек погибли в обеих странах, сотни получили ранения, спасатели ожидают, что количество жертв возрастет. Подземные толчки ощутили также Израиль, Ирак, Ливан, Грузия.

Турция расположена в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования турецкому народу и предложил помощь в преодолении последствий стихийного бедствия.

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