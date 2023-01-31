США отправили в Украину первую партию БМП Bradley

В Украину направляются более полусотни боевых машин Bradley.

В рамках соглашения о военной помощи США на 2,85 млрд долларов в Украину отправили первую партию Bradley.

Об этом сообщает Служба распространения визуальной информации Министерства обороны США.

Более 60 Bradley отправились из Северного Чарлстона, штат Южная Каролина, на прошлой неделе.

Напомним, 6 января Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины, в который вошли БМП Bradley, противотанковые ракеты, боеприпасы, бронетранспортеры, самоходные гаубицы и не только.

Обучение украинских военных по использованию новой американской техники запланировали на конец января.

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