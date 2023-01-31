США відправили в Україну першу партію БМП Bradley

У рамках угоди про військову допомогу США на 2,85 мільярда доларів в Україну відправили першу партію Bradley.

Про це повідомляє Служба розповсюдження візуальної інформації Міністерства оборони США.

Понад 60 Bradley вирушили з Північного Чарлстона, штат Південна Кароліна, минулого тижня.

Нагадаємо, 6 січня Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли БМП Bradley, протитанкові ракети, боєприпаси, бронетранспортери, самохідні гаубиці й не тільки.

Навчання українських військових із використання нової американської техніки запланували на кінець січня.

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