БМП Bradley для ЗСУ: у Пентагоні озвучили терміни передавання Україні

Навчання українських військових на Bradley проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки.

Збройні Сили України можуть отримають бойові машини піхоти Bradley протягом наступних кількох тижнів.

Про це на брифінгу сказав речник Міноборони США, бригадний генерал Пет Райдер.

"... Декілька тижнів. Ми продовжимо працювати так швидко, як тільки зможемо. Ми не збираємося оголошувати заздалегідь, коли саме ці системи надійдуть. І точно українці, я впевнений, покажуть їх, як тільки вони опиняться на місці", — наголосив Райдер.

Він розповів, що навчання українських військових з використання Bradley проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки у Графенвері, Баварія.

Передавання БМП Bradley

6 січня Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад $3 млрд, до якого увійшли, зокрема, 50 броньованих машин піхоти Bradley, протитанкові ракети, боєприпаси, бронетранспортери, самохідні гаубиці та інша зброя і боєприпаси.

Навчання українських військових з використання нової американської техніки, в тому числі й броньованих машин піхоти Bradley, розпочнеться наприкінці січня.

Військовий експерти Олег Жданов високо оцінив вогневу міць американських бойових машин піхоти Bradley і сказав, що вони виконують як функцію броньованого прикриття для піхоти, так і функцію вогневої підтримки.

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