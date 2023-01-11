Алан Бадоєв відсвяткував 42-річчя та показався без вусів та бороди

Український режисер, сценарист та кліпмейкер Алан Бадоєв 10 січня відсвяткував день народження.

Продюсеру виповнилося 42 роки. З цієї нагоди на сторінці в Instagram Бадоєв поділився своїм знімком у новому образі. На фото режисер зображений ідеально поголений, без вусів та бороди.

"В свій 42-й рік йду з вірою в життя, в любов та в силу добра. Дякую за кожне випробування, за кожен день і кожного справжнього друга. І нехай торічне "дзеркало" розбилось, я підійму деякі уламки, щоб зібрати нову інсталяцію себе. На ній залишаться тоненькі тріщини, але вона буде неповторна та більш цікава", - підписав своє селфі Бадоєв.

Алан Бадоєв з бородою та без / Фото: instagram.com/alanbadoev

Багато зіркових друзів привітали іменинника у цей день: "Алане, з днем народження! Як добре, що ти є. Як важливі сенси, що ти несеш! Люблю", - написала Маша Єфросиніна. "З днем народження, мій Ангеле", - привітала Наталія Могилевська. "З днем народження, пам'ятай що ти – найкращий!" – нагадав Андре Тан.

Нагадаємо, що декілька місяців тому Алан Бадоєв звернувся до росіян, які закликають вбивати українців. Режисер зазначив, що дуже жалкує про те, що йому довелося з такими росіянами працювати.

Читайте також: