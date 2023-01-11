Алан Бадоев отпраздновал 42-летие и показался без усов и бороды

Украинский режиссер, сценарист и клипмейкер Алан Бадоев 10 января отметил день рождения.

Продюсеру исполнилось 42 года. По этой причине на странице в Instagram Бадоев поделился своим снимком в новом образе. На фото режиссер изображен идеально выбритый, без усов и бороды.

"В свой 42-й год иду с верой в жизнь, в любовь и в силу добра. Спасибо за каждое испытание, за каждый день и каждого настоящего друга. И пусть "зеркало" разбилось, я подниму некоторые обломки, чтобы собрать новую инсталляцию себя. На ней останутся тоненькие трещины, но она будет неповторимая и более интересная", — подписал свое селфи Бадоев.

Алан Бадоев с бородой и без / Фото: instagram.com/alanbadoev

Многие звездные друзья поздравили именинника в этот день: "Алан, с днем рождения! Как хорошо, что ты есть. Как важны смыслы, что ты несешь! Люблю", — написала Маша Ефросинина. "С днем рождения, мой Ангел", — поздравила Наталья Могилевская. "С днем рождения, помни что ты – лучший!" – напомнил Андре Тан.

Напомним, что несколько месяцев назад Алан Бадоев обратился к россиянам, призывающим убивать украинцев. Режиссер отметил, что очень сожалеет о том, что ему пришлось с такими россиянами работать.

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