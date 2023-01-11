Легендарный вратарь Шовковский вернулся в "Динамо"

Легендарный голкипер Александр Шовковский вернулся в киевское "Динамо".

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", 48-летний СаШо станет одним из ассистентов главного тренера клуба Мирчи Луческу.

До недавнего времени Шовковский входил в тренерский штаб сборной Украины. В национальной команде вратарь работал с 2018 года. Сначала он был одним из ассистентов Андрея Шевченко, а после его отставки стал помощником Александра Петракова.

Шовковский выступал за "Динамо" с 1993-го по 2016 год. Он является рекордсменом столичного клуба по количеству сыгранных матчей. На его счету 635 матчей за "бело-синих" во всех турнирах.

Вместе с "Динамо" Александр выиграл 14 титулов чемпиона Украины, 11 раз становился обладателем Кубка Украины и 6 раз завоевывал Суперкубок Украины.

В составе сборной Украины Шовковский выступал с 1994-го по 2012 год, суммарно сыграл 92 матча в футболке национальной команды.

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