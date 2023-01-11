Легендарний воротар Шовковський повернувся до "Динамо"

Легендарний голкіпер Олександр Шовковський повернувся до київського "Динамо".

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", 48-річний СаШо стане одним із асистентів головного тренера клубу Мірчі Луческу.

До недавнього часу Шовковський входив до тренерського штабу збірної України. У національній команді воротар працював від 2018 року. Спочатку він був одним із асистентів Андрія Шевченка, а після його відставки став помічником Олександра Петракова.

Шовковський виступав за "Динамо" від 1993-го до 2016 року. Він є рекордсменом столичного клубу за кількістю зіграних матчів. На його рахунку 635 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах.

Разом з "Динамо" Олександр виграв 14 титулів чемпіона України, 11 разів ставав володарем Кубка України і 6 разів завойовував Суперкубок України.

У складі збірної України Шовковський виступав від 1994-го до 2012 року, сумарно зіграв 92 матчі у футболці національної команди.

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