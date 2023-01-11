Білорусь заявила про нарощування сил ППО з росіянами: що відомо

У Мінську відзвітували, що зенітники вже заступили до бойового чергування.

Міністерство оборони Білорусі заявило про нарощування сил ППО з російськими окупантами, як у Мінську це називають "регіональне угруповання".

Про це йдеться в повідомленні Мініоборони РБ.

Міністерство оборони РБ повідомило, що за планом командувача ВПС та військами ППО РБ здійснено нарощування сил протиповітряної оборони РГВ(с) Білорусі та РФ.

Повідомляється, що зенітні ракетні підрозділи вирушили до призначених районів та заступили на бойове чергування.

Що відбувається у Білорусі

10 січня у Мініоборони РБ заявили, що завершено заходи перевірки облікових даних військовозобов'язаних, які проводилися від середини жовтня до грудня 2022 року.

Тим часом до Білорусі продовжують активно прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил Російської Федерації. У Мінську кажуть, що це все у межах розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що завдання прибулого до Білорусі угруповання російських військ – утримувати українське угруповання на кордоні і не давати відійти йому на інші ділянки фронту, де тривають запеклі бої.

Військовий експерт Олег Жданов також назвав основну мету нових військових навчань у Білорусі і чи є небезпека для України.

За даними Пентагону, ознак того, що Білорусь планує вступити у війну проти України, немає наразі.

У розвідці Британії також кажуть, що хоча Росія й утримує значну кількість військ у Білорусі, вони навряд чи становлять реальну наступальну силу, а нове розгортання російської авіації не є підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України.

А от командувач угруповання Сил і засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк переконаний, що хоч наразі безпосередньої загрози наступу з Білорусі на Україну немає, розглядаються можливі варіанти агресії найближчими місяцями.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у грудні 2022 року попереджав, що Росія готує близько 200 тис. військових, які підуть у наступ або на Донбасі, або з півдня, або з Білорусі.

Білоруський політолог Артем Шрайбман вважає, що Володимир Путін по-справжньому ще не вимагав від Олександра Лукашенка брати участь у війні. Щобільше, зауважив білоруський політолог, наразі відбувається зворотний процес: Москва щомісяця винагороджує Мінськ економічно "якимись новими подачками".

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