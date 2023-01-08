До Білорусі прилетіло 9 російських вертольотів, розмальовані літерою "Z": що відомо

У Міноборони Білорусі кажуть, що йдеться про спільні навчання з РФ.

У Білорусі фіксуються прибуття вертольотів ВКС РФ. Відомо про 9 суден Мі-8 і Мі-24 ВКС РФ, на деяких з них помічали символ "Z", який окупанти малюють на своїй техніці.

Про це повідомляють спостерігачі "Белоруські Гаюн".

Там нагадали, про заяву Міноборони Білорусі щодо проведення спільних льотно-тактичних навчань ЗС РБ та ЗС РФ.

За інформацією спостерігачів, від 8 до 12 січня до Білорусі очікується прибуття авіаційної складової РФ для проведення зазначених навчань.

Найімовірніше, авіація ВКС РФ у цей період дислокуватиметься на аеродромах у Мачулищах та Барановичах.

"Не виключено, що можуть бути залучені Лідський, Лунинецький та Бобруйский аеродроми. Наразі на аеродром "Мачулищі" вже почали прибувати борти ВКС РФ. Так, відомо про 9 вертольотів Мі-8 і Мі-24 ВКС РФ, на деяких з них помічали символ "Z", - сказано в повідомленні.

Ситуація в Білорусі зараз

Останніми днями у Білорусі фіксують активне прибуття військових РФ. За останні два дні Росія могла перекинути до білоруського Вітебська щонайменше 1400-1600 своїх військових.

Повідомлялося, що у ніч проти 7 січня до Білорусі перекинули 700-800 військових РФ.

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У Міноборони Білорусі не приховують і відкрито кажуть, що продовжують приймати особовий склад, озброєння, військову та спецтехніку збройних сил РФ. Кажуть, це у межах розгортання спільного регіонального угруповання військ.

А минулого тижня білоруські прикордонники, яких контролює диктатор Лукашенко, котрий захопив владу РБ, заявили, що буцімто українські колеги їх "провокують загрозливими жестами". А ще їх не влаштовує те, що Україна будує паркан на кордоні з Білоруссю для захисту від потенційних загроз.

Своєю чергою Україна цілком усвідомлює ризики з боку Білорусі та військових, які там базуються. Розвідка постійно відстежує ситуацію в республіці та готується до найгіршого сценарію, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. Поки Україна спостерігає за тим, що відбувається по той бік кордону, наші збройні сили, які охороняють північно-західні рубежі, нарощують тренування підрозділів.

Головний редактор видання "Белорусская правда" Ілля Добротвор вважає, що білоруська армія не готова до реальних бойових дій і не має мотивації воювати через погану зарплату. На його думку, Путін не розраховує на білоруських військових як на бойову силу. Диктатору вигідна Білорусь як плацдарм для завдавання повітряних ударів по території України.

Білоруський опозиціонер, радник Світлани Тихановської Франак Вячорка також вважає що диктатори Лукашенко і Путін не готові кидати білоруських військових на війну в Україні, адже бояться протестів.

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