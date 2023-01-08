У Києві попрощались із бійцем, якого вдома чекали п'ятеро дітей

Він загинув під Бахмутом іще другого січня, однак попрощатися з бійцем родичі та друзі змогли лише сьогодні.

Живим коридором на Майдані Незалежності в останню путь проводжали зранку українського бійця і майданівця Олега Юрченка, йдеться в ТСН.

Він загинув під Бахмутом іще другого січня, однак попрощатися з бійцем родичі та друзі змогли лише сьогодні.

45-річний Олег Юрченко був ОУНівцем, пройшов дві революції - Помаранчеву і Гідності. Під час останньої - зазнав поранення.

Від 2014 року працював в СБУ, а потім - у Новоайдарській військово-цивільній адміністрації на Луганщині. Після повномасштабного наступу росіян пішов на фронт, хоча мав змогу не йти, бо вдома Олега чекали п'ятеро дітей.

Не стати на захист України Юрченко просто не міг, так кажуть його друзі.

На Майдані Незалежності провели в останню путь українського бійця Олега Юрченка

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