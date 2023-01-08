В Киеве попрощались с бойцом, которого дома ждали пятеро детей

Он погиб под Бахмутом еще второго января, однако проститься с бойцом родственники и друзья смогли только сегодня.

Живым коридором на Майдане Незалежности в последний путь провожали утром украинского бойца и майдановца Олега Юрченко, говорится в ТСН.

Он погиб под Бахмутом еще второго января, однако проститься с бойцом родственники и друзья смогли только сегодня.

45-летний Олег Юрченко был ОУНовцем, прошел две революции – Оранжевую и Достоинства. Во время последней — получил ранение.

С 2014 года работал в СБУ, а затем – в Новоайдарской военно-гражданской администрации в Луганской области. После полномасштабного наступления россиян ушел на фронт, хотя имел возможность не уходить, потому что дома Олега ждали пятеро детей.

Не встать на защиту Украины Юрченко просто не мог, так говорят его друзья.

На Майдане Независимости провели в последний путь украинского бойца Олега Юрченко

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