Россияне обстреляли Херсон зажигательными снарядами: как горел город (видео)

Под вражескую атаку попал Таврический район города.
Российские войска ночью нанесли удар по Таврическому микрорайону Херсона с использованием зажигательных боеприпасов.
Об этом заявил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"На видео – Херсон этой ночью. Российские оккупанты нанесли удар по Таврическому микрорайону города. Для атаки использовали зажигательные боеприпасы", — написал он и опубликовал видео пожара в городе.
По его данным, обошлось без жертв среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры.
После ухода из Херсона в ноябре российские войска начали регулярно обстреливать город и контролируемую украинскими властями часть области.
Россияне били по Херсону даже во время так называемого перемирия на Рождество. За прошедшие сутки, 7 января, оккупанты 19 раз обстреляли Херсонскую область.
Читайте также: