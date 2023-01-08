Россияне обстреляли Херсон зажигательными снарядами: как горел город (видео)

Российские войска ночью нанесли удар по Таврическому микрорайону Херсона с использованием зажигательных боеприпасов.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"На видео – Херсон этой ночью. Российские оккупанты нанесли удар по Таврическому микрорайону города. Для атаки использовали зажигательные боеприпасы", — написал он и опубликовал видео пожара в городе.

По его данным, обошлось без жертв среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры.

После ухода из Херсона в ноябре российские войска начали регулярно обстреливать город и контролируемую украинскими властями часть области.

Россияне били по Херсону даже во время так называемого перемирия на Рождество. За прошедшие сутки, 7 января, оккупанты 19 раз обстреляли Херсонскую область.

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