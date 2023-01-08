Россияне терроризируют Херсонщину: обстреливают с самого утра

За прошедшие сутки оккупанты 19 раз обстреляли Херсонскую область.

Утром в воскресенье, 8 января, в Херсоне прогремели взрывы. Тревога в регионе не объявлена.

Об этом пишет Суспільне.

Телеграмм-каналы пишут, что в городе есть "прилеты".

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За прошедшие сутки оккупанты 19 раз обстреляли Херсонскую область, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. Враг накрыл область из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, а также запускал беспилотники.

"Из-за атаки оккупантов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсонского и Бериславского районов", — добавил Янушевич.

Он также сообщил, что в результате обстрелов один мирный житель получил ранения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января 2023 года в Херсоне раздались взрывы.

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