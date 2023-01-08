Росіяни тероризують Херсонщину: обстрілюють від самого ранку

Протягом минулої доби окупанти 19 разів обстріляли Херсонську область.
Вранці у неділю, 8 січня, у Херсоні пролунали вибухи. Тривогу в регіоні не оголошено.
Про це пише Суспільне.
Телеграм-канали пишуть, що у місті є "прильоти".
Як минула ніч на Херсонщині
Протягом минулої доби окупанти 19 разів обстріляли Херсонську область, повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Ворог накрив область з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, а також запускав безпілотники.
"Через атаки окупантів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсонського та Бериславського районів", – додав Янушевич.
Він також повідомив, що у результаті обстрілів один мирний мешканець отримав поранення.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 8 січня 2023 року в Херсоні пролунали вибухи.
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