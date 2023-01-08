У Херсоні пролунали вибухи

Ніч проти 8 січня 2023 року видалася неспокійною.

У Херсоні прозвучали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Наразі поки інших офіційних подробиць обстрілу немає.

Проте водночас у соціальних мережах озвучують, чим саме ворог обстрілює Херсон.

"Просто зараз нелюди криють Херсон з "Градів" та магнієвих чи фосфорних снарядів", - йдеться у повідомленні.

Наразі немає інформації про обстріл від офіційних представників влади. Інформація уточнюється.

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Різдвяні обстріли України

Навіть на Різдво ворог не припиняє терор: на Харківщині після російського обстрілу помер 50-річний чоловік.

Додамо, що у Харківській області ввечері, 7 січня, лунали вибухи. У Харківській ОВА пояснили, що терористи обстріляли місто Мерефа Харківського району.

Також у Запоріжжі під час путінського "перемир'я" пролунали вибухи.

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