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У Херсоні пролунали вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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686
Час на прочитання
1 хв
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У Херсоні пролунали вибухи

Фото: Pexels

Ніч проти 8 січня 2023 року видалася неспокійною.

У Херсоні прозвучали вибухи. 

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Наразі поки інших офіційних подробиць обстрілу немає. 

Проте водночас у соціальних мережах озвучують, чим саме ворог обстрілює Херсон.

"Просто зараз нелюди криють Херсон з "Градів" та магнієвих чи фосфорних снарядів", - йдеться у повідомленні. 

Наразі немає інформації про обстріл від офіційних представників влади. Інформація уточнюється.

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Додамо, що у Харківській області ввечері, 7 січня, лунали вибухи. У Харківській ОВА пояснили, що терористи обстріляли місто Мерефа Харківського району. 

Також у Запоріжжі під час путінського "перемир'я" пролунали вибухи

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Дата публікації
Перегляди
686
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