У Херсоні пролунали вибухи

Ніч проти 8 січня 2023 року видалася неспокійною.
У Херсоні прозвучали вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Наразі поки інших офіційних подробиць обстрілу немає.
Проте водночас у соціальних мережах озвучують, чим саме ворог обстрілює Херсон.
"Просто зараз нелюди криють Херсон з "Градів" та магнієвих чи фосфорних снарядів", - йдеться у повідомленні.
Наразі немає інформації про обстріл від офіційних представників влади. Інформація уточнюється.
Різдвяні обстріли України
Навіть на Різдво ворог не припиняє терор: на Харківщині після російського обстрілу помер 50-річний чоловік.
Додамо, що у Харківській області ввечері, 7 січня, лунали вибухи. У Харківській ОВА пояснили, що терористи обстріляли місто Мерефа Харківського району.
Також у Запоріжжі під час путінського "перемир'я" пролунали вибухи.
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