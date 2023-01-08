В Херсоне раздались взрывы

Ночь против 8 января 2023 года оказалась неспокойной.
В Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
Пока других официальных подробностей обстрела нет.
Однако в социальных сетях озвучивают, чем именно враг обстреливает Херсон.
"Просто сейчас изверги кроют Херсон из "Градов" и магниевых или фосфорных снарядов", — говорится в сообщении.
Пока нет информации об обстреле от официальных представителей власти. Информация уточняется.
Рождественские обстрелы Украины
Даже на Рождество враг не прекращает террор: в Харьковской области после российского обстрела умер 50-летний мужчина.
Добавим, что в Харьковской области вечером, 7 января, раздавались взрывы. В Харьковской ОВА объяснили, что террористы обстреляли город Мерефа Харьковского района.
Также в Запорожье во время путинского "перемирия" раздались взрывы.
Читайте также: