В Херсоне раздались взрывы

Ночь против 8 января 2023 года оказалась неспокойной.

В Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Пока других официальных подробностей обстрела нет.

Однако в социальных сетях озвучивают, чем именно враг обстреливает Херсон.

"Просто сейчас изверги кроют Херсон из "Градов" и магниевых или фосфорных снарядов", — говорится в сообщении.

Пока нет информации об обстреле от официальных представителей власти. Информация уточняется.

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Рождественские обстрелы Украины

Даже на Рождество враг не прекращает террор: в Харьковской области после российского обстрела умер 50-летний мужчина.

Добавим, что в Харьковской области вечером, 7 января, раздавались взрывы. В Харьковской ОВА объяснили, что террористы обстреляли город Мерефа Харьковского района.

Также в Запорожье во время путинского "перемирия" раздались взрывы.

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